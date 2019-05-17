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17.05.19 15:28
С-400 и ракетные комплексы "Панцирь-С" развертывают в центре самого западного города РФ
"В центре Балтийска уже ошвартованы корабли, разворачивается современная боевая техника. Гостям самого западного города РФ будут представлены береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", - сказано в сообщении пресс-службы Балтфлота (БФ), поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Также на площади выставят самоходные артиллерийские установки "Акация", бронетранспортёры БТР-82А, другие образцы боевой и специальной техники.
Кроме этого, будут представлены стрелковое вооружение противодиверсионного подразделения Балтийской военно-морской базы, экипировка подразделений разведки морской пехоты, сообщает штаб БФ.
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