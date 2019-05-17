С-400 и ракетные комплексы "Панцирь-С" развертывают в центре самого западного города РФ

17.05.19 15:28

© РИА Новости. Валерий Мельников

17 мая. Interfax-Russia.ru - Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплексы "Панцирь-С", "Бал" и Бастион" будут продемонстрированы в центре Балтийска (Калининградская область) в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Балтийского флота (БФ), намеченным на 18 мая.

"В центре Балтийска уже ошвартованы корабли, разворачивается современная боевая техника. Гостям самого западного города РФ будут представлены береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", - сказано в сообщении пресс-службы Балтфлота (БФ), поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Также на площади выставят самоходные артиллерийские установки "Акация", бронетранспортёры БТР-82А, другие образцы боевой и специальной техники.

Кроме этого, будут представлены стрелковое вооружение противодиверсионного подразделения Балтийской военно-морской базы, экипировка подразделений разведки морской пехоты, сообщает штаб БФ.