Глава Минюста РФ: клетки будут убраны из судов или заменены на прозрачные ограждения

17.05.19 15:56

© РИА Новости. Илья Питалев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Минюст РФ обсуждает вопрос об отказе от клеток и "аквариумов" в российских судах, но окончательное решение пока не принято, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов в пятницу.

"Обсуждается два возможных варианта, которые должны быть должным образом оценены. Какой-то из них будет выбран. Вариант либо полностью отказаться от ограждений вообще, либо использовать светопроницаемые ограждения из пластика или стекла, чтобы сохранить определённый уровень безопасности, но при этом не унижать человеческое достоинство", - сказал Коновалов журналистам в пятницу.

"Второе решение, считаю, неплохое. Но пока неизвестно, возможно полный отказ от ограждений в зале судебного заседания будет предпринят", - сказал Коновалов.

Как сообщалось, 14 ноября 2018 года группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в Госдуму был внесен законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

Минюст РФ в целом поддерживает инициативу, но видит необходимость в переходном периоде при ее реализации. Принятие данного законопроект поддержал председатель Совета судей России Виктор Момотов.

В феврале премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину до середины весны еще раз проработать вопрос об исключении в залах судов стеклянных кабин и клеток для подсудимых.