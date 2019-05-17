|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.05.19 16:25
Медведев потребовал навести порядок в системе домов престарелых
"Нам, конечно, нужно наводить порядок в домах-интернатах, пансионатах для престарелых. Чего скрывать: состояние многих из них просто неудовлетворительное", - заявил Медведев на совещании по проблематике реализации программы "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография".
Типичной проблемой для таких учреждений является наличие очередей, напомнил премьер.
"Нам нужно будет подготовить целую программу, каким образом эту сеть домов-интернатов, домов для престарелых людей восстанавливать заново, потому как эта система в значительной степени у нас за последние годы деградировала",- сказал он.
Федеральный центр будет софинансирования региональные программы, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий в сфере социального обслуживания, добавил Медведев.
"В рамках проекта "Старшее поколение" за шесть лет будет введено около 100 жилых зданий. (...) Надеюсь, что мы сможем не только ликвидировать очередь, но и переселить пожилых людей из старых помещений в современные, в нормальные", - сказал Медведев.
Говоря о программе "Старшее поколение" премьер Медведев отметил, что ее главная цель - продление активного периода жизни пожилых людей. Инвестиции в проект, по словам главы кабмина, составят порядка 100 млрд рублей.
"На реализацию (проекта) мы планируем финансирование на ближайшие годы - практически 100 млрд рублей. У нас есть конкретные показатели, на которые мы должны выйти", - сказал Медведев на совещании по проблематике реализации программы "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография".
Акцент при этом Медведев сделал на необходимости увеличения продолжительности здоровой жизни, то есть, по его словам, нужно "продлить именно активный период".
"Решающее значение здесь имеют профилактические осмотры и диспансеризация. Мы будем расширять их возможности так, чтобы к 2024 году профилактический осмотр проходило не менее 70 процентов пожилых людей. Не менее 90 процентов пенсионеров, у кого есть серьёзные заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблюдение", - сказал премьер.
Учитывается также фактор более высокой смертности на селе по сравнению с городом, добавил он.
"Поэтому для сельских жителей старше 65 лет будут проводиться дополнительные обследования", - сказал Медведев.
Он подчеркнул необходимость создания современной сети гериатрических центров во всех регионах. "Помощь в них смогут получать сотни тысяч наших граждан", - сказал премьер.
Уже сейчас во многих регионах созданы творческие клубы, компьютерные курсы, курсы иностранных языков, люди старшего поколения привлекаются в качестве наставников, напомнил Медведев.
"При этом многие пожилые люди хотели бы продолжить работу, это бывает довольно сложно сделать, поскольку рынок труда серьезно меняется, поэтому нужны переобучающие программы, которые помогут освоить действительно востребованные, актуальные специальности и такая работа в регионах уже в целом идёт", - сказал Медведев.
В международной практике существует специальный Индекс активного долголетия, напомнил глава правительства, и России надо создать методику расчёта подобного индекса, гармонизировав ее с требованиями ООН.
|
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket