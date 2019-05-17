Трасса для велоспорта откроется в начале лета на курорте "Архыз" в КЧР

17.05.19 16:03

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 мая. Interfax-Russia.ru - Новую трассу для маунтинбайка откроют на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии на высоте около 1,7 тыс. метров над уровнем моря.

"На курорте "Архыз" в начале лета откроется пятикилометровая трасса для кросс-кантри, на которой уже 8-9 июня пройдет чемпионат России по маунтинбайку, а 15-16 июня - первые международные соревнования", - сообщает пресс-служба главы КЧР.

Это будет маршрут, который пройдет по пересеченной местности. Спортсменов ждут подъемы на горные участки, спуски со склонов, проезды через лес; также им придется преодолевать естественные и искусственные препятствия.

Перепад высот на протяжении трассы составит более 200 метров. Трасса пройдет по среднегорью, на высоте 1650-1700 метров.

Кроме того, планируется расширение уже действующей инфраструктуры открывшегося минувшим летом байк-парка курорта, в том числе строительство экстремальной "черной" трассы протяженностью свыше 2 км.