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17.05.19 16:03
Трасса для велоспорта откроется в начале лета на курорте "Архыз" в КЧР
"На курорте "Архыз" в начале лета откроется пятикилометровая трасса для кросс-кантри, на которой уже 8-9 июня пройдет чемпионат России по маунтинбайку, а 15-16 июня - первые международные соревнования", - сообщает пресс-служба главы КЧР.
Это будет маршрут, который пройдет по пересеченной местности. Спортсменов ждут подъемы на горные участки, спуски со склонов, проезды через лес; также им придется преодолевать естественные и искусственные препятствия.
Перепад высот на протяжении трассы составит более 200 метров. Трасса пройдет по среднегорью, на высоте 1650-1700 метров.
Кроме того, планируется расширение уже действующей инфраструктуры открывшегося минувшим летом байк-парка курорта, в том числе строительство экстремальной "черной" трассы протяженностью свыше 2 км.
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