Авиасообщение между Владикавказом и Сочи откроется 1 июня - глава Северной Осетии

17.05.19 16:28

© РИА Новости. Константин Чалабов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Полеты из международного аэропорта "Владикавказ" в Сочи планируется начать уже в июне, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, выступая на форуме "Сообщество" во Владикавказе в пятницу.

"С 1 июня авиасообщение свяжет столицу нашей республики с городом Сочи", - сказал Битаров.

Он выразил уверенность, что расширение региональной сети воздушных пассажирских перевозок станет дополнительным импульсом для увеличения туристического потока в Северную Осетию.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Владикавказ", рейсы Владикавказ - Сочи будет совершать авиакомпания "ЮТэйр".

Ранее сообщалось, что с 1 мая из аэропорта Владикавказа запустила рейсы в Ростов-на-Дону авиакомпания "Азимут".

Форум "Сообщество" организован Общественной палатой РФ и проходит во Владикавказе с 16 по 17 мая.