Следствие просит суд продлить арест экс-министра Абызова до 25 июля

17.05.19 16:34

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 мая. Interfax-Russia.ru - В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока ареста на два месяца бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Абызова на два месяца, то есть до 25 июля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

На тот же срок следствие просит суд оставить под арестом еще четверых фигурантов дела экс-министра: бывшего директора ОАО "Сибирская энергетическая компания" Александра Пелипасова, директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг, президента Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сэбико" Николая Степанова, а также заместителя генерального директора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова и бывшего гендиректора ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.

"Дата и время рассмотрения материалов будут уточнены позднее", - пояснила Царева.

Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, и на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относится к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".

Также следствие утверждает, что деятельность ОПС поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Все фигуранты дела не признают свою вину.