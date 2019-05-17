Расплата за грязь: "Транснефть" компенсирует ущерб от поставок загрязненной нефти
  
После митингов: в Екатеринбурге разработают форму опроса о строительстве храма
   
Дошли до суда: сторона обвинения нашла у экс-руководства "Зимней вишни" признаки ОПГ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
17.05.19 16:29

Международные эксперты научат сахалинцев распутывать сивучей из намотавшихся сетей

© РИА Новости. Алексей Филиппов
17 мая. Interfax-Russia.ru - Проект "Свободные сивучи" по подготовке специалистов для оказания помощи морским млекопитающим стартовал в пятницу в Южно-Сахалинске, сообщил на пресс-конференции в пятницу руководитель общественной группы помощи морским животным "Друзья океана" Вячеслав Козлов.

По его словам, в течение четырех дней обучение пройдут около 80 сахалинцев.

"С каждым годом на брекватере в городе Невельске (в его черте находится лежбище сивучей - ИФ) мы все чаще встречаем сивучей с "ошейниками" из запутавшихся на шее остатков рыболовных сетей и пластика. Если в прошлом году на брекватере таких животных было 17, то в этом году мы уже насчитали более 20", - сказал Козлов.

По его словам, об аналогичных фактах периодически сообщают местные жители, которые просят совета, как помочь таким животным.

В единичных случаях зоозащитникам удается освободить морских млекопитающих от "ошейников", но чаще всего требуется дистанционное обездвиживание крупных ластоногих и оказание им профессиональной помощи. Как выяснилось, в России таких специалистов нет.

В связи с этим общественная организация "Клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" обратились к международным экспертам Тихоокеанского центра спасения морских млекопитающих (The Marine Mammal Center) из Сан-Франциско Райану Бергеру (руководитель спасательных работ) и Дэйву Занисеру (директор по реагированию и проведению спасательных операций). За 40 лет работы этот центр спас и вылечил более 20 тыс. морских млекопитающих.

Эксперты дали свое согласие и приехали на Сахалин. Проект "Свободные сивучи" поддержала областная власть и областное агентство ветеринарии и племенного животноводства, он реализуется с их участием. В течение двух дней его участники (в том числе ветеринары, специалисты агентства ветеринарии, спасатели, зоозащитники) прослушают теоретический курс, а затем два дня будут отрабатывать практические навыки.

Проект собираются реализовать в течение трех лет, Бергер и Занисер планируют периодически приезжать на Сахалин для обучения местной команды, возможны выезды сахалинцев в США на обучение в The Marine Mammal Center.

"Проблема запутывания животных актуальна в разных океанах и в разных странах из-за большого объема мусора. Ежегодно растет количество морских млекопитающих, которые запутываются. И мы по всему миру ведем занятия, чтобы люди могли оказывать помощь животным", - рассказал на пресс-конференции Занисер.

Вместе с сахалинцами обучение в эти дни у международных экспертов пройдут ветеринары из нескольких регионов страны.

Сахалинские зоозащитники выразили надежду, что "этот проект позволит создать в России условия для спасения тюленей - наличие обученных специалистов, необходимого оборудования и инструментов, создание нормативной базы и продвижение ее на законодательном уровне".

The Marine Mammal Center - неправительственная организация, которая способствует глобальному сохранению океана посредством спасения и реабилитации морских млекопитающих, научных исследований и образования. Специалисты центра спасают и реабилитируют больных и раненых морских млекопитающих в современных ветеринарных учреждениях Калифорнии.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.05.19 15:52
Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят к 2022 году
.
  17.05.19 15:12
Реставрация московского памятника Минину и Пожарскому займет около двух лет
.
  17.05.19 14:25
Третья в этом году акция "День без турникетов" в Москве соберет порядка 6 тыс. человек
.
  17.05.19 12:59
Церемония прощания с Доренко прошла на Троекуровском кладбище в Москве
.
  17.05.19 11:22
Карта сезонных кафе создана в Москве
.
  17.05.19 10:11
Московский электробус признан лучшим в классе городского пассажирского транспорта
.
  17.05.19 10:06
Девять обвиняемых в банковских махинациях на 316 млн руб. предстанут перед судом в Москве
.
  16.05.19 17:58
Group-IB выявила накрутку в пользу дочери Алсу на проекте "Голос. Дети"
.
  16.05.19 17:42
Путин намерен поговорить с архангельским губернатором и мэром Москвы о мусорном полигоне: они не могут решать это келейно
.
  16.05.19 15:46
Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket