Международные эксперты научат сахалинцев распутывать сивучей из намотавшихся сетей

17.05.19 16:29

© РИА Новости. Алексей Филиппов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Проект "Свободные сивучи" по подготовке специалистов для оказания помощи морским млекопитающим стартовал в пятницу в Южно-Сахалинске, сообщил на пресс-конференции в пятницу руководитель общественной группы помощи морским животным "Друзья океана" Вячеслав Козлов.

По его словам, в течение четырех дней обучение пройдут около 80 сахалинцев.

"С каждым годом на брекватере в городе Невельске (в его черте находится лежбище сивучей - ИФ) мы все чаще встречаем сивучей с "ошейниками" из запутавшихся на шее остатков рыболовных сетей и пластика. Если в прошлом году на брекватере таких животных было 17, то в этом году мы уже насчитали более 20", - сказал Козлов.

По его словам, об аналогичных фактах периодически сообщают местные жители, которые просят совета, как помочь таким животным.

В единичных случаях зоозащитникам удается освободить морских млекопитающих от "ошейников", но чаще всего требуется дистанционное обездвиживание крупных ластоногих и оказание им профессиональной помощи. Как выяснилось, в России таких специалистов нет.

В связи с этим общественная организация "Клуб "Бумеранг" и "Друзья океана" обратились к международным экспертам Тихоокеанского центра спасения морских млекопитающих (The Marine Mammal Center) из Сан-Франциско Райану Бергеру (руководитель спасательных работ) и Дэйву Занисеру (директор по реагированию и проведению спасательных операций). За 40 лет работы этот центр спас и вылечил более 20 тыс. морских млекопитающих.

Эксперты дали свое согласие и приехали на Сахалин. Проект "Свободные сивучи" поддержала областная власть и областное агентство ветеринарии и племенного животноводства, он реализуется с их участием. В течение двух дней его участники (в том числе ветеринары, специалисты агентства ветеринарии, спасатели, зоозащитники) прослушают теоретический курс, а затем два дня будут отрабатывать практические навыки.

Проект собираются реализовать в течение трех лет, Бергер и Занисер планируют периодически приезжать на Сахалин для обучения местной команды, возможны выезды сахалинцев в США на обучение в The Marine Mammal Center.

"Проблема запутывания животных актуальна в разных океанах и в разных странах из-за большого объема мусора. Ежегодно растет количество морских млекопитающих, которые запутываются. И мы по всему миру ведем занятия, чтобы люди могли оказывать помощь животным", - рассказал на пресс-конференции Занисер.

Вместе с сахалинцами обучение в эти дни у международных экспертов пройдут ветеринары из нескольких регионов страны.

Сахалинские зоозащитники выразили надежду, что "этот проект позволит создать в России условия для спасения тюленей - наличие обученных специалистов, необходимого оборудования и инструментов, создание нормативной базы и продвижение ее на законодательном уровне".

The Marine Mammal Center - неправительственная организация, которая способствует глобальному сохранению океана посредством спасения и реабилитации морских млекопитающих, научных исследований и образования. Специалисты центра спасают и реабилитируют больных и раненых морских млекопитающих в современных ветеринарных учреждениях Калифорнии.