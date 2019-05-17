Владимирские чиновники приехали на работу на велосипедах в рамках всероссийской акции

17.05.19 16:33

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Чиновники десяти муниципальных образований Владимирской области приехали на работу на двухколесном транспорте, присоединившись к всероссийской акции "На работу на велосипеде", сообщает пресс-служба обладминистрации.

На свои рабочие места на велосипедах в пятницу прибыли сотрудники регионального департамента по физической культуре и спорту, а также подведомственных спортивных учреждений департамента и спортивных комитетов.

Отмечается, что в среднем чиновники потратили на дорогу от 4-х до 25 минут.

"30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный", - говорится в сообщении.