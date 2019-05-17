В России в этом году начнут строить 19 домов престарелых

17.05.19 16:38

© РИА Новости. Григорий Соколов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Около двух десятков современных центров для россиян старшего возраста начнут строить в регионах России в текущем году, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

"В этом году все контракты практически уже заключены. Если быть точным, 19 объектов начинают строиться в этом году, 14 контрактов уже заключено, средства тоже все выделены", - сказал Топилин на совещании у премьера Дмитрия Медведева в Ростове-на-Дону в пятницу.

Министр добавил, что стройки будут "жестко контролироваться" - вплоть до видеонаблюдения за ходом работ.

"И, конечно же, мы исходим из того, что нам нужно создать новый облик как с точки зрения внешнего вида, так и технологий работы этих учреждений", - сказал Топилин.

По его словам, Минтруд совместно с Минстроем объявили конкурс на лучший концепт "современного дома престарелых", и в июне его результаты могут быть представлены в Госдуме.

"Надеемся, что эти новые проекты мы сделаем, чтобы регионы могли проектно-сметную документацию (подготовить) в следующие годы на основе нового вида таких учреждений", - добавил Топилин.

Реконструкция старых и строительство новых домов престарелых заложены в национальный проект "Демография".