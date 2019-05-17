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17.05.19 16:47

Пожарный вертолет Ка-32 будет модернизирован

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
17 мая. Interfax-Russia.ru - Модернизированные многоцелевые вертолеты Ка-32 получат современную авионику, более мощные двигатели и улучшенную систему пожаротушения, заявил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") впервые представил программу модернизации семейства многоцелевых вертолетов Ка-32 на XI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2019", - сообщили в пресс-службе компании.

"Обновленный вертолет получит современное бортовое радиоэлектронное оборудование, более мощные двигатели ВК-2500ПС-02 и модернизированную систему пожаротушения", - сказал Богинский, слова которого процитировали в пресс-службе.

Он подчеркнул, что вертолеты типа Ка-32 занимают особое место в продуктовой линейке холдинга: "Им нет равных в устойчивости, управляемости и компактности, особенно если речь идет о тушении пожаров в условиях плотной городской застройки".

По данным холдинга, первый крупный проект модернизации Ка-32 будет проводиться под управлением "Вертолетной сервисной компании" (ВСК).

"Технические решения в авионике обновленного Ка-32 уже апробированы на таких вертолетах, как Ми-38 и Ка-62. Новый водяной бак СП-32 отечественного производства отличается от иностранных аналогов более выгодной ценой, вмещает 4 тонны воды, имеет цифровое управление и улучшенную эргономику при заборе и сливе воды. Кроме того, он может эксплуатироваться в зимних условиях", - сказали в компании.

В пресс-службе отметили, что на выставке HeliRussia холдинг также представил стенд-демонстратор новой "стеклянной" кабины модернизированного вертолета Ка-32.

Гражданский всепогодный вертолет соосной схемы несущих винтов Ка-32А11ВС разработан конструкторским бюро "Камов", входящим в состав холдинга "Вертолеты России". Серийное производство Ка-32А11ВС налажено на "Кумертауском авиационном производственном предприятии" (КумАПП). На сегодняшний день построено свыше 140 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира.

1ек др

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