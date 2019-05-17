Краснодару потребуется более 160 млрд руб. на развитие транспортной сети

17.05.19 16:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 мая. Interfax-Russia.ru - Эксперты Высшей школы экономики оценили в 165 млрд рублей объем инвестиций, необходимых на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара до 2034 года, сообщил мэр города Евгений Первышов журналистам в пятницу.

"Очевидно, Краснодару необходима стратегия развития транспортной сети города, которая будет касаться всего комплекса: и организации движения по дорогам, и развития общественного транспорта. Это основа планирования всех наших действий в этих направлениях. Разработчики проделали большую работу, сейчас у нас есть научно проработанное предложение на ближайшие 15 лет", - сказал Первышов.

Мэр подчеркнул, что реализация намеченных мероприятий потребует серьезных финансовых вложений, которые городу не под силу будет сделать за счет местного бюджета.

"Часть проектов, прописанных в стратегии, например обновление подвижного состава трамваев, проектирование и строительство новых магистралей, уже реализуется при поддержке губернатора Кубани. Мы будем стараться максимально включать предложенные проекты в региональные и федеральные программы", - отметил Первышов.

По прогнозам экспертов, протяженность дорожной сети Краснодара вырастет почти на 130 км (30%), загруженность дорог упадет на 14%, скорость движения вырастет на 66%.

Одним из основных вопросов стало транспортное планирование - меры поэтапно рассчитаны с 2019 года на 5-летний, 10-летний периоды и далее до 2034 года. Они учитывают транспортную и пешеходную доступность территорий, оптимальное распределение транспортных потоков, оптимизацию скорости движения, организацию одностороннего и реверсивного движения, предложения по развитию улично-дорожной сети.

В частности, эксперты ВШЭ предложили изменить организацию движения и преобразовать более 30 перекрестков и транспортных узлов, строительство дорог, строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта "Краснодар", проектирование и строительство новых трамвайных линий.