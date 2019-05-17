Черный список пополнится: Россия не оставит без ответа новые санкции США
  
После митингов: в Екатеринбурге разработают форму опроса о строительстве храма
   
За дружбу: японцы извинились за высказывания своего депутата по поводу Курильской проблемы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
17.05.19 17:02

Глава администрации губернатора Астраханской области уволился по собственному желанию

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 мая. Interfax-Russia.ru - Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Астраханской области Канат Шантимиров, который занимал этот пост 11 лет, ушел в отставку, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора области.

"Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Астраханской области К.Шантимиров написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Врио губернатора области Сергей Морозов удовлетворил просьбу Шантимирова", - сказал сотрудник пресс-службы.

Новый глава администрации пока не назначен.

К.Шантимиров занимал пост руководителя администрации губернатора Астраханской области с января 2008 года. До этого почти три года был заместителем руководителя администрации губернатора.

26 сентября 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Врио губернатора был назначен Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.05.19 15:52
Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят к 2022 году
.
  17.05.19 15:12
Реставрация московского памятника Минину и Пожарскому займет около двух лет
.
  17.05.19 14:25
Третья в этом году акция "День без турникетов" в Москве соберет порядка 6 тыс. человек
.
  17.05.19 12:59
Церемония прощания с Доренко прошла на Троекуровском кладбище в Москве
.
  17.05.19 11:22
Карта сезонных кафе создана в Москве
.
  17.05.19 10:11
Московский электробус признан лучшим в классе городского пассажирского транспорта
.
  17.05.19 10:06
Девять обвиняемых в банковских махинациях на 316 млн руб. предстанут перед судом в Москве
.
  16.05.19 17:58
Group-IB выявила накрутку в пользу дочери Алсу на проекте "Голос. Дети"
.
  16.05.19 17:42
Путин намерен поговорить с архангельским губернатором и мэром Москвы о мусорном полигоне: они не могут решать это келейно
.
  16.05.19 15:46
Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос.Дети"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket