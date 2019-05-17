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17.05.19 17:02
Глава администрации губернатора Астраханской области уволился по собственному желанию
"Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Астраханской области К.Шантимиров написал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Врио губернатора области Сергей Морозов удовлетворил просьбу Шантимирова", - сказал сотрудник пресс-службы.
Новый глава администрации пока не назначен.
К.Шантимиров занимал пост руководителя администрации губернатора Астраханской области с января 2008 года. До этого почти три года был заместителем руководителя администрации губернатора.
26 сентября 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Врио губернатора был назначен Морозов, который ранее работал помощником министра обороны РФ и в последнее время был замруководителя Федеральной таможенной службы России.
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