|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.05.19 15:20
Татарстан победил на "Российской студенческой весне"
Гран-при в общем зачете фестиваля получила делегация Татарстана - участники делегации завоевали 25 наград. Первое место досталось делегации Тюменской области, второе - Саратовской области, третье - Кемеровской области.
Также в ходе церемонии закрытия Студвесны были объявлены победители конкурсных направлений.
В направлении "Оригинальный жанр" гран-при фестиваля получила Валерия Шешукова из Пермского края, в театральном направлении гран-при получил студенческий театр "17-я скрипка" также из Пермского края.
Высшую фестивальную награду в музыкальном направлении получил Андрей Дедюнов из Кемеровской области, в танцевальном - народный ансамбль танцев "Ситим" из Якутии.
В направлении "Журналистика" гран-при завоевали представители Саратовской области Роман Надеждин и Ксения Шабашникова.
В направлении "Видео" победил Кирилл Кравченко из Воронежской области.
В самом престижном направлении "Региональные программы" (полноценные концертные программы, представляющие регионы) гран-при получила делегация Татарстана с программой "Допрыгался".
Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась вечером в субботу в Перми в универсальном дворце спорта "Молот". В течение двухчасового шоу на сцене дворца были представлены лучшие конкурсные номера фестиваля. Трибуны дворца спорта, как и на открытии фестиваля, были заполнены студентами и молодежью из регионов России.
Во время церемонии закрытия к участникам фестиваля обратилась заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова.
"Я хочу, чтобы вы не боялись в себе того взрослого, который в вас растет. Вам очень много придется сделать и взять ответственность за свою жизнь. И она будет именно такой, какой вы захотите ее видеть, какой вы ее выстроите. Но я очень вас прошу: сохраните в себе того ребенка, который сейчас живет в вас", - сказала Бочарова.
Как сообщалось, по итогам финала Студвесны в 2018 году обладателями гран-при в общекомандном зачете стали команды Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В апреле 2019 года прошли региональные отборочные этапы фестиваля, участники которых представили жюри свои работы по семи направлениям: танец, музыка, театр, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная концертная программа. Лучшие творческие коллективы вошли в региональные делегации, которые выступили в финале фестиваля в Перми. По данным организаторов, в финале приняли участие около 3 тыс. студентов из 75 регионов России. За время фестиваля около 40 членов жюри оценили более 1 тыс. работ.
Конкурсные испытания в течение фестивальной недели проходили на сцене "Дворца молодежи", в Большом зале Пермской краевой филармонии, Пермском театре юного зрителя, в Библиотеке им. Горького, Пермском академическом театре "Театр" и Пермском доме народного творчества "Губерния". Впервые в этом году события "Студенческой весны" транслировались в интернете.
"Российская студенческая весна" проходит с 1993 года. Учредителями фестиваля в этом году выступают правительство Пермского края, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". Фестиваль проводится при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
Фотографии предоставлены пресс-службой программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна"
|
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket