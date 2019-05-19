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19.05.19 15:20

Татарстан победил на "Российской студенческой весне"

Фотографии предоставлены пресс-службой программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна"
19 мая. Interfax-Russia.ru – Победителем XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», финал которого проходил в Перми, стала делегация Татарстана, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Гран-при в общем зачете фестиваля получила делегация Татарстана - участники делегации завоевали 25 наград. Первое место досталось делегации Тюменской области, второе - Саратовской области, третье - Кемеровской области.

Также в ходе церемонии закрытия Студвесны были объявлены победители конкурсных направлений.

В направлении "Оригинальный жанр" гран-при фестиваля получила Валерия Шешукова из Пермского края, в театральном направлении гран-при получил студенческий театр "17-я скрипка" также из Пермского края.

Высшую фестивальную награду в музыкальном направлении получил Андрей Дедюнов из Кемеровской области, в танцевальном - народный ансамбль танцев "Ситим" из Якутии.

В направлении "Журналистика" гран-при завоевали представители Саратовской области Роман Надеждин и Ксения Шабашникова.

В направлении "Видео" победил Кирилл Кравченко из Воронежской области.

В самом престижном направлении "Региональные программы" (полноценные концертные программы, представляющие регионы) гран-при получила делегация Татарстана с программой "Допрыгался".

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась вечером в субботу в Перми в универсальном дворце спорта "Молот". В течение двухчасового шоу на сцене дворца были представлены лучшие конкурсные номера фестиваля. Трибуны дворца спорта, как и на открытии фестиваля, были заполнены студентами и молодежью из регионов России.

Во время церемонии закрытия к участникам фестиваля обратилась заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова.

"Я хочу, чтобы вы не боялись в себе того взрослого, который в вас растет. Вам очень много придется сделать и взять ответственность за свою жизнь. И она будет именно такой, какой вы захотите ее видеть, какой вы ее выстроите. Но я очень вас прошу: сохраните в себе того ребенка, который сейчас живет в вас", - сказала Бочарова.

Как сообщалось, по итогам финала Студвесны в 2018 году обладателями гран-при в общекомандном зачете стали команды Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В апреле 2019 года прошли региональные отборочные этапы фестиваля, участники которых представили жюри свои работы по семи направлениям: танец, музыка, театр, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная концертная программа. Лучшие творческие коллективы вошли в региональные делегации, которые выступили в финале фестиваля в Перми. По данным организаторов, в финале приняли участие около 3 тыс. студентов из 75 регионов России. За время фестиваля около 40 членов жюри оценили более 1 тыс. работ.

Конкурсные испытания в течение фестивальной недели проходили на сцене "Дворца молодежи", в Большом зале Пермской краевой филармонии, Пермском театре юного зрителя, в Библиотеке им. Горького, Пермском академическом театре "Театр" и Пермском доме народного творчества "Губерния". Впервые в этом году события "Студенческой весны" транслировались в интернете.

"Российская студенческая весна" проходит с 1993 года. Учредителями фестиваля в этом году выступают правительство Пермского края, общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". Фестиваль проводится при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Фотографии предоставлены пресс-службой программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна"

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