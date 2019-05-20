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20.05.19 10:30
Четверых адептов "Свидетелей Иеговы" арестовали в Волгограде
"В субботу, 18 мая, четверо адептов организации "Свидетели Иеговы" арестованы до 13 июля. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации)", - сказал собеседник агентства.
Ранее со ссылкой на сайт организации сообщалось, что семь человек задержаны в Волгоградской области по подозрению в причастности к деятельности запрещенной на территории РФ религиозной организации. В их квартирах прошли обыски.
Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.
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