Четверых адептов "Свидетелей Иеговы" арестовали в Волгограде

20.05.19 10:30

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

20 мая. Interfax-Russia.ru - Решением Центрального районного суда Волгограда четверо адептов организации "Свидетели Иеговы", которые были задержаны 16 мая, заключены под стражу, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в суде.

"В субботу, 18 мая, четверо адептов организации "Свидетели Иеговы" арестованы до 13 июля. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации)", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на сайт организации сообщалось, что семь человек задержаны в Волгоградской области по подозрению в причастности к деятельности запрещенной на территории РФ религиозной организации. В их квартирах прошли обыски.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.