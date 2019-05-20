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20.05.19 10:39
Уголовное дело возбуждено в Республике Алтай, где 20 детей-сирот остались без жилья
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным ведомства, чиновники Министерства регионального развития Республики Алтай должны были обеспечить 18 сирот квартирами по госпрограмме "Охрана семьи и детей". В конце декабря 2018 года министерство заключило договор на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве жилого дома в Горно-Алтайске, куда и должны были въехать сироты. Однако дом до сих пор не построен.
"По состоянию на 1 апреля 2019 года готовность дома находилась на уровне "нулевого цикла": выкопан котлован, залит фундамент, выставлен подвал и осуществлено его перекрытие", - говорится в сообщении.
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