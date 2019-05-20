Ночные заморозки и снег с дождем ожидаются на Урале

20.05.19 10:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 мая. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие сутки в трех регионах Уральского федерального округа.

Как сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Свердловской области с 20 по 22 мая ночами температура воздуха будет опускаться до минус 4-5 градусов.

Также синоптики прогнозируют в регионе дожди и мокрый снег.

В ночь на вторник в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха будет колебаться от минус 2-х до плюс 3-х градусов, в крайних западных районах столбик термометра опустится до 7 градусов мороза, сообщает окружной Гидрометцентр.

Днем в ХМАО потеплеет до плюс 2-7 градусов, на востоке - до плюс 8-12 градусов.

Штормовое предупреждение объявлено в Курганской области в связи с ожидаемыми 21-23 мая ночными заморозками, сообщается на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам, ночью может похолодать до минус 5 градусов.