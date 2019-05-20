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20.05.19 11:11

В ОДКБ обеспокоены активностью НАТО у границ России и Белоруссии

© РИА Новости. Вадим Савицкий
20 мая. Interfax-Russia.ru - В ОДКБ обеспокоены ростом активности НАТО у границ Белоруссии и России, заявил в понедельник исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"На восточноевропейском направлении глубокую озабоченность вызывает растущее количество и масштаб учений НАТО, планомерное наращивание военной деятельности альянса, развертывание его инфраструктуры у границ Белоруссии и России. Под флагом НАТО усиливается американское военное присутствие в Европе", - заявил Семериков на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Бишкеке.

Он отметил, что конфликтный потенциал в мире растет, и есть основания оценивать ситуацию на евразийском пространстве как "сложную с перспективой дальнейшего наращивания напряженности".

"На Кавказском направлении высокий уровень напряженности сохранялся в первую очередь в связи с неурегулированностью нагорнокарабахского конфликта", - сказал и.о. генсека ОДКБ.

Вместе с тем он отметил, что "снижение напряженности в полемике по этому вопросу, а также непосредственно на линии соприкосновения вооруженных сил дают основания надеяться на достижение прогресса в поиске карабахского урегулирования".

Дестабилизирующим фактором, по его словам, остается "инициативная роль Тбилиси в процессе военного освоения региона Североатлантическим альянсом".

Он также обратил внимание на проблему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и задачи, связанные с противодействием международному терроризму, наркотрафику, организованной преступности, незаконной миграции.

Говоря о планах организации на ближайший год Валерий Семериков отметил, что воинские контингенты ОДКБ намерены провести шесть учений.

"В соответствии с принятыми планами в 2019 году мы проведем шесть учений, которые пройдут на территории РФ - три, на территории республики Таджикистан - два, и на территории Кыргызской республики - одно", - сказал Семериков в понедельник.

Он также сообщил, что "на заседании Совета министров обороны министры одобрили предложение российской стороны об участии воинских континентов государств ОДКБ в параде, который пройдет 9 мая в Москве в ознаменование 75-й годовщины в Великой Отечественной войне".

В заседании Совета ПА ОДКБ в понедельник приняла участие делегация Госдумы РФ. Мероприятие на правах главы Организации провел спикер ГД РФ Вячеслав Володин. Участники Совета обсуждили, в том числе, вопросы сближения и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2016 - 2020 гг.

Помимо этого, Володин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи спикер ГД РФ передал глава Киргизии слова приветствия президента России Владимира Путина.

Председатель Государственной Думы отметил, что "встречи президентов России и Киргизии, в том числе, недавний визит в Бишкек Владимира Владимировича Путина, придают динамику нашим отношениям".

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