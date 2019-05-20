В Самаре зрители фестиваля "понюхали" порох во время исторической реконструкции событий русско-турецкой войны

20.05.19 11:23

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

20 мая. Interfax-Russia.ru - Около 80 человек приняли участие в исторической реконструкции одного из важных боев русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и церемонии передачи Самарского знамени представителям болгарского ополчения в рамках международного фестиваля "Самарское знамя", прошедшего в Самаре 18 мая.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в организационном комитете международного фестиваля, всего в подготовке и проведении исторической реконструкции приняли участие около 100 человек, большую роль в создании исторической правдоподобности сыграли пиротехники.

"Выстрелов и взрывов было много. Для реконструкции были арендованы восстановленные декоративные пушки "Единорог" образца 1812г, для пушек были арендованы заряды, были заложены в зоне проведения реконструкции визуальные эффекты: дымовые шашки, взрывы для того, чтобы создать визуальный эффект. У всех участников реконструкции было историческое оружие", - сказал собеседник агентства.

Реконструкция прошла в Струковском парке и собрала большое количество зрителей.

"Даже семьи с маленькими детьми, несмотря на шум и грохот сражения, оставались досмотреть действо до конца. Участники реконструкции были в костюмах, большую часть которых специально для фестиваля привезли из Болгарии", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, посетители фестиваля смогли попробовать себя в болгарских и русских национальных танцах, примерить костюмы, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению национальной болгарской куклы Мартинички.

Как сообщалось, во времена русско-турецкой войны 1877-1878 гг. у болгарского народа, жившего в течение почти пятисот лет в условиях оккупации, не было своего боевого символа. Узнав об этом, гласный городской думы Самары Петр Алабин выступил с инициативой изготовить и передать в дар болгарскому народу знамя. Вышили знамя монахини Иверского монастыря по эскизам самарского художника.

20 апреля 1877 года в Самаре состоялся крестный ход, во время которого знамя пронесли по главным улицам города. В тот же день самарскую делегацию проводили всей Самарой в путь по Волге, а 4 мая их уже встречали в Болгарии.

Знамя вело болгарских солдат в боях за Стара-Загору и Ново-Загору, Шипку и Шейново. Оно стало знаменем-героем, награжденным болгарским орденом "За храбрость" I степени.

В 2017 году, в год 140-летия данных событий, в Самарской области было принято решение об учреждении фестиваля "Самарское знамя". Основными организаторами фестиваля выступают "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, Самарское региональное отделение партии "Единая Россия", правительство Самарской области. Фестиваль стал ежегодным.