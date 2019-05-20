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20.05.19 11:31
Более 21 тысячи человек посетили музеи Подмосковья в "Ночь музеев"
"Фаер-шоу, мистическими представлениями, ночными экскурсиями, спектаклями и выставками отметили акцию "Ночь музеев" в Московской области. Она прошла 18 мая в 13-й раз. (...) В этом году "ночными посетителями" стали больше 21 тысячи человек", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что наибольшее количество посетителей было в Сергиево-Посадском историко-художественном музее - около 6 тыс. человек.
Основными темами акции стали: Год Театра, юбилей Таблицы Менделеева, 220-летие со дня рождения Пушкина, 210-летие со дня рождения Гоголя.
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