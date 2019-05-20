Более 21 тысячи человек посетили музеи Подмосковья в "Ночь музеев"

20.05.19 11:31

© РИА Новости. Алексей Майшев

20 мая. Interfax-Russia.ru - Спектакли, выставки и различные представления в рамках акции "Ночь музеев" в Подмосковье посетили более 21 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

"Фаер-шоу, мистическими представлениями, ночными экскурсиями, спектаклями и выставками отметили акцию "Ночь музеев" в Московской области. Она прошла 18 мая в 13-й раз. (...) В этом году "ночными посетителями" стали больше 21 тысячи человек", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что наибольшее количество посетителей было в Сергиево-Посадском историко-художественном музее - около 6 тыс. человек.

Основными темами акции стали: Год Театра, юбилей Таблицы Менделеева, 220-летие со дня рождения Пушкина, 210-летие со дня рождения Гоголя.