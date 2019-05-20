Тамбовская область запускает новый трехдневный турмаршрут

20.05.19 11:34

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20 мая. Interfax-Russia.ru - Новый трехдневный туристический маршрут запущен в Тамбовской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

С целью ознакомления с новым туристическим маршрутом "Тамбовщина. 101 удовольствие" для ведущих операторов РФ, специализирующихся на организации отдыха в пределах страны, 23-25 мая будет проведен рекламно-информационный тур. За три дня участники поездки посетят как уже хорошо известные, так и абсолютно новые, только завоевывающие внимание туристов объекты показа.

Гости региона посетят Тамбов, Мичуринск, Котовск, Ивановку. Тур украсят интерактивные мероприятия, вечерние экскурсии и городские обзоры. В маршрут войдут дегустации, посещение предприятий питания, специализирующихся на производстве гастрономических брендов, кафе, пользующихся, положительной репутацией у туристов, и много другое.

Представляемый маршрут будет рекомендован в качестве круглогодичного. Учитывая насыщенность достопримечательностями и динамичность перемещений, он может быть трансформирован из культурно-познавательного в событийный, с посещением одного из значимых мероприятий региона. В календарь событий Тамбовской области на 2019 год вошли 60 событий.

Губернатор области Александр Никитин считает, что информационное продвижение является важным инструментом в развитии туристической отрасли. Формированию положительного образа региона как туристического центра способствует разработка новых маршрутов.

"Проведение рекламно-информационных туров - это демонстрация лучших туристических ресурсов региона: достопримечательностей, культурных и исторических мест. Результатом таких поездок становится появление и продажа новых туров, и, как следствие, увеличение туристического потока в регион", - прокомментировала начальник информационно-туристического отдела Татьяна Долихина.

Перспективы сотрудничества гости обсудят за круглым столом с представителями органов исполнительной власти, СМИ и туристической сферы региона. Рекламно-информационный тур проводится ТОГБУК "Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской области", Информационно-туристическим порталом Тамбовской области по инициативе управления культуры и архивного дела Тамбовской области.