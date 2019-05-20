Сети водоснабжения планируется реконструировать в Евпатории

20.05.19 11:49

© РИА Новости. Алексей Павлишак

20 мая. Interfax-Russia.ru - Эксперты крымского филиала Главгосэкспертизы России провели экспертизу материалов обоснования инвестиций второго этапа реконструкции городских сетей водоснабжения в Евпатории, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Евпатория нуждается в модернизации системы водоснабжения: городские инженерные сети эксплуатируются с 1950-1980-х годов, уровень их изношенности на текущий момент превышает 60%", - говорится в пресс-релизе.

Общая протяженность сетей водоснабжения, подлежащих реконструкции, составляет 31,15 км.

"Реализация инвестиционного проекта позволит улучшить водоснабжение жилых и промышленных районов города и постепенно ликвидировать режимность подачи воды потребителям", - указывается в сообщении.

Планируется, что реконструкция сетей системы хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения пройдет на улицах Кирова, Киевская, П. Морозова, Франко, Московская, Гоголя, Горького, Маяковского, 9 Мая, 60-летия Октября, Конституции, Советская, 2-й Гвардейской армии, Пионерская, Короленко, в переулках Железнодорожный, Урицкого, 13 Ноября, Гагарина, 8 Марта, Льва Толстого, а также на проспекте Советский. Установят также 160 пожарных гидрантов.

Работы будут финансироваться за счет средств из федерального бюджета. Сумма в пресс-релизе не указана.

Евпатория - город-курорт на западе Крымского полуострова с населением более 100 тысяч человек.