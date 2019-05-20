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20.05.19 12:45
Совфед: диалог с Украиной возможен только при отказе Киева от претензий на Крым
"РФ готова к переговорам с Украиной, но без каких-либо условий, которые являются невыполнимыми - например, территориальных притязаний Киева", - сказал В. Джабаров "Интерфаксу", комментируя иннаугурационную речь нового президента Украины Владимира Зеленского.
Конкретизируя свою позицию, сенатор отметил, что если Украина "собирается вернуть население юго-востока Украины под юрисдикцию Киева, то Зеленский должен начать с выполнения минских соглашений".
"А тема Крыма вообще не обсуждается: эта проблема не имеет никакого отношения к Украине. Она была закрыта пять лет назад", - указал В.Джабаров.
"В любом случае первый шаг к диалогу должны сделать украинские политики. Если добрая воля у них присутствует, надо садиться (за стол переговоров)", - сказал сенатор.
По его мнению, первым шагом к нормализации российско-украинских отношений могло бы стать возвращение Киевом посла в Москву.
"Для начала хорошо было бы поднять уровень дипломатического представительства на уровне послов", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя перспективы российско-украинского диалога.
"Сейчас со стороны Украины в РФ работает случайный человек, который не вникает в суть проблем". - отметил сенатор.
"Если Украина реально хочет улучшения отношений, то нужно, чтобы в Киев вернулся российский посол, а в Москву - посол Украины", - сказал он.
"Пока говорить не о чем", - сказал Джабаров.
"Для восстановления уровня дипотношений Украина должна проявить политическую волю", - отметил замглавы комитета.
В ответ на просьбу оценить расклад политических сил в случае досрочных выборов в Верховную Раду Джабаров сказал: "Думаю, у сторонников (бывшего президента Украины) Петра Порошенко вообще никаких шансов не будет". "В то же время Зеленскому нужен парламент, с которым он сможет работать ", - заключил Джабаров.
В Кремле в свою очередь заявили, что каких-либо контактов на высшем уровне между Россией и Украиной пока на повестке дня нет.
"Нет. В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
На уточняющий вопрос журналистов, ожидать ли от президента России Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо или звонок, Песков сказал: "Нет, не ожидать. Я же сказал, что он (Путин) будет поздравлять (Зеленского) с первыми успехами".
"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков подчеркнул: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса существовать не может".
"Крым - один из регионов РФ", - указал Песков.
Говоря о Донбассе, пресс-секретарь отметил, что "это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь, прежде всего, на четком плане, изложенном в минских договоренностях".
Отвечая на вопрос, какими, на его взгляд, должны быть первые успехи Зеленского в налаживании отношений с РФ, Песков сказал: "Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".
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