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20.05.19 11:56
Энергетики в Приморье устранили большинство аварий на ЛЭП, вызванных циклоном
"Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО "ДРСК") в течение дня устранили большую часть технологических нарушений, произошедших на энергообъектах из-за непогоды", - говорится в сообщении.
В настоящее время 26 оперативных бригад продолжают работы в южной части Приморского края - Шкотовском и Находкинском районах.
Как сообщалось, из-за циклона было нарушено электроснабжение в 25 населенных пунктах в Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Лазовском районах, поселке Волчанец, городе Фокино и некоторых населенных пунктах Уссурийского городского округа.
Пик отключений энергетики фиксировали в понедельник утром. Сильный дождь и ветер с порывами до 27 м/c привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода.
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