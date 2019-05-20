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20.05.19 12:01
Экс-глава красноярского Боготола получил реальный срок за мошенничество с жильем
Установлено, что с октября 2014 по март 2015 года бывший глава города и группа депутатов горсовета приобрели по подложным документам право собственности на квартиру в Боготоле стоимостью 1 млн 700 тыс. рублей, причинив на эту сумму ущерб городскому бюджету.
Квартира была приобретена в рамках госпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013-2017 годы".
Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, с выплатой штрафа в размере 300 тыс. руб. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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