Экс-глава красноярского Боготола получил реальный срок за мошенничество с жильем

20.05.19 12:01

© РИА Новости. Евгений Одиноков

20 мая. Interfax-Russia.ru - Суд признал бывшего главу Боготола (Красноярский край) виновным в мошенничестве при получении квартиры по госпрограмме переселения из ветхого жилья, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

Установлено, что с октября 2014 по март 2015 года бывший глава города и группа депутатов горсовета приобрели по подложным документам право собственности на квартиру в Боготоле стоимостью 1 млн 700 тыс. рублей, причинив на эту сумму ущерб городскому бюджету.

Квартира была приобретена в рамках госпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013-2017 годы".

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, с выплатой штрафа в размере 300 тыс. руб. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.