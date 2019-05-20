Олимпийскую чемпионку Загитову могут привлечь к ответственности за езду без прав

20.05.19 12:13

© РИА Новости. Александр Вильф

20 мая. Interfax-Russia.ru - УГИБДД по Удмуртии проводит проверку видеоролика, на котором олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляет автомобилем, не имея на это прав, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе МВД республики в понедельник.

"Проводится проверка по факту обращения граждан, которые увидели видео в сети Интернет, на котором Загитова управляет автомобилем", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проверка проводится в рамках ст. 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил сотрудник пресс-службы, отметив, что проверка будет проводится около месяца.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и чемпионка мира 2019 года Загитова родилась 18 мая 2002 года. Видео, на котором она запечатлена за рулем автомобиля, появилось в соцсетях в начале мая.