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20.05.19 12:13
Олимпийскую чемпионку Загитову могут привлечь к ответственности за езду без прав
"Проводится проверка по факту обращения граждан, которые увидели видео в сети Интернет, на котором Загитова управляет автомобилем", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что проверка проводится в рамках ст. 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил сотрудник пресс-службы, отметив, что проверка будет проводится около месяца.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и чемпионка мира 2019 года Загитова родилась 18 мая 2002 года. Видео, на котором она запечатлена за рулем автомобиля, появилось в соцсетях в начале мая.
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