Профсоюзы предлагают законодательно закрепить ежегодную индексацию зарплат

20.05.19 12:28

© РИА Новости. Антон Денисов

20 мая. - Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что организация предлагает внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), устанавливающие обязанность работодателя индексировать зарплату работника раз в год на уровень прогнозной инфляции.

"ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе Российской Федерации положение об индексации заработной платы ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности организации", - сказал Шмаков на 10-м съезде ФНПР в Москве в понедельник.

По мнению Шмакова, индексация должна носить опережающий характер, а пропуск индексации "недопустим так же, как и ее любое необоснованное снижение".

"Однако правительством России до сих пор не разработан нормативный правовой акт о порядке индексации заработной платы работников бюджетной сферы, обеспечивающей повышение уровня реального его содержания. Во внебюджетной сфере порядок индексации зачастую также либо не предусматривается соглашениями, либо не приводит к реальному повышению заработной платы", - сказал председатель ФНПР.

Также Шмаков выступил с идеей о привязке минимального размера оплаты труда (МРОТ) к минимальному потребительскому бюджету. Это, по его мнению, позволило бы поднять в стране минимальную зарплату до 25-27 тысяч рублей.

"Мы уже добились того, что начала работать соответствующая статья Трудового кодекса, и МРОТ теперь устанавливается на уровне не ниже прожиточного минимума. Теперь нужно сделать следующий шаг - оторвать минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума, который на сегодня является границей физиологического выживания, и привязать к минимальному потребительскому бюджету", - сказал Шмаков на открывшемся в понедельник в Москве 10-м съезде профобъединения.

"Методика минимального потребительского бюджета была разработана профсоюзами еще в конце 2011 года в соответствие с Концепцией достойного труда Международной организации труда. По нашим оценкам, величина МРОТ на основе такого бюджета, а значит минимальная зарплата в стране, на текущий момент должна бы составлять 25-27 тыс. рублей", - сказал глава профобъединения.

Численность участников членских организаций ФНПР составляет более 20 млн человек.