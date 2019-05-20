В Кремле намерены продолжать борьбу с коррупцией, в том числе - в органах

20.05.19 12:44

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что изобличение высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов РФ является результатом системной работы по борьбе с коррупцией.

Комментируя по просьбе журналистов сообщения СМИ об изъятии у полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его сообщников 12 млрд рублей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Это можно объяснить продолжающейся опять же не в рамках какой-то кампанейщины, а системной работой по борьбе с коррупцией, любыми коррупционными проявлениями".

Он отметил, что "эта работа координируется из администрации президента, работает соответствующая группа".

"Работа также ведется и по линии отдельных ведомств. Эта работа затрагивает все без исключения ведомства и все чины без каких-либо изъятий", - добавил Песков.