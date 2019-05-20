|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.05.19 12:44
В Кремле намерены продолжать борьбу с коррупцией, в том числе - в органах
Комментируя по просьбе журналистов сообщения СМИ об изъятии у полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его сообщников 12 млрд рублей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Это можно объяснить продолжающейся опять же не в рамках какой-то кампанейщины, а системной работой по борьбе с коррупцией, любыми коррупционными проявлениями".
Он отметил, что "эта работа координируется из администрации президента, работает соответствующая группа".
"Работа также ведется и по линии отдельных ведомств. Эта работа затрагивает все без исключения ведомства и все чины без каких-либо изъятий", - добавил Песков.
|
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket