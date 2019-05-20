В Брянске высадят четверть миллиона роз, бегоний, бархатцев и петуний

20.05.19 12:49

© РИА Новости.Евгений Одиноков

20 мая. Interfax-Russia.ru - Брянск украсят 250 тыс. цветов, сообщает пресс-служба мэрии.

Самыми первыми к майским праздникам распустились белые, красные, фиолетовые, жёлтые, оранжевые тюльпаны - 32 тыс. луковиц этих цветов были посажены под зиму.

"Сейчас пора тюльпанов проходит - вместо них озеленители высадят другие однолетние цветы, в частности, розы", - говорится в сообщении.

К середине июня, отмечается в пресс-релизе, автомобильные разворотные кольца, стационарные клумбы, конструкции вертикального озеленения украсят бегонии, гацании, бархатцы, герани, цинерарии, ампельные вербена и петуния.