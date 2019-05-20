Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор по делу о драках

20.05.19 12:56

© РИА Новости. Илья Питалев

20 мая. Interfax-Russia.ru - Защита нападающего "Зенита" Александра Кокорина обжаловала приговор футболисту по делу о драках, по которому он получил 1,5 года колонии, сообщила в понедельник "Интерфаксу" адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.

"Сегодня я подала апелляционную жалобу на приговор", - сказала Стукалова.

Кроме того, по ее словам, апелляционное представление на приговор было внесено прокуратурой. "Подробности пока не знаем - буду изучать", - отметила адвокат.

В свою очередь, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что подаст жалобу на приговор в понедельник в 14:00.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1 году 6 месяцам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Павел Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяца колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл и приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, соответственно, получили аналогичные сроки.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (п. "а" ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признают вину частично. С октября 2018 года они находятся под стражей в "Бутырской тюрьме".