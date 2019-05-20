Быстроходные катера приступили к охране "Артека"

20.05.19 13:07

Фото пресс-службы крымского управления Росгвардии

20 мая. Interfax-Russia.ru - Быстроходные катера БЛ-820 и лодки БЛ-680 Росгвардии заступили на дежурство в международном детском центре (МДЦ) "Артек" на юге Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства в понедельник.

Они прибыли из Севастополя.

"Обеспечение безопасного отдыха детей - одна из наших основных задач. Руководством главного управления Росгвардии пор республике Крым и Севастополю принято решение о привлечении к охране акватории "Артека" водного транспорта, это позволит оперативно реагировать на изменения в обстановке", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя территориального органа полковника полиции Александра Пляскина.

Росгвардейцы будут выполнять служебные задачи по охране акватории "Артека" на постоянной основе.

Катера оснащены дизельными двигателями, навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи. Спецконструкция надувного борта позволяет сохранять устойчивость катера и на волне.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год. МДЦ состоит из девяти лагерей. По результатам всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 и 2017 годов "Артек" признан лучшим в России.