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20.05.19 13:13

В Счетной палате РФ не верят в достижение цели по снижению бедности населения в этом догу

© РИА Новости. Валерий Мельников
20 мая. Interfax-Russia.ru - Национальные цели снижения уровня бедности и роста доходов людей на текущий год вряд ли будут выполнены, говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении бюджета в 2019 году.

По указу президента №204 от 17 мая 2018 г. "О национальных целях к 2024 году", правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране.

Между тем в первом квартале 2018 года реальные располагаемые денежные доходы населения начали снижаться - на 2,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, отмечается в докладе, опубликованном в понедельник на сайте Счетной палаты.

"Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во II-IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным", - подчеркивается в документе.

Что касается целей снижения уровня бедности в РФ, то, в соответствии с расчетами к бюджету, для ее достижения доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году должна уменьшиться до 10,5%. По итогам 2018 года эта доля составила 12,9% (18,9 млн человек).

"С учетом того что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным", - сказано в докладе Счетной палаты.

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году выросли всего на 0,1%, и это был первый годовой рост за пять лет. "За последние четыре года уровень жизни в стране, то есть реальные доходы населения суммарно за четыре года снизились на 11%. При этом, надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения", - говорил в сентябре 2018 года председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Государственной думе.

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