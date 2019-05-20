В Петербурге к середине недели похолодает до 13 градусов

20.05.19 13:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 мая. Interfax-Russia.ru - На предстоящей неделе по Ленинградской области и в Петербурге ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

В отдельных районах пройдут ливни, возможны грозы, порывистый ветер.

Температура воздуха будет постепенно понижаться в ночные часы от 9-14 градусов в начале недели к 2-7 к середине. Местами ночью столбик термометра понизится до минус 2.

Днем в начале недели в Ленинградской области воздух прогреется до 23-28 градусов. Со среды похолодает до 13-18.

В Петербурге в начале недели ночью будет тепло, до 15 градусов выше нуля, а во второй половине недели станет прохладнее по ночам, до 3-7 градусов. Днем летняя погода продлится до среды, до 24-26 градусов, затем до конца недели - до 13-15.