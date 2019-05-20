|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.05.19 13:36
В Петербурге к середине недели похолодает до 13 градусов
В отдельных районах пройдут ливни, возможны грозы, порывистый ветер.
Температура воздуха будет постепенно понижаться в ночные часы от 9-14 градусов в начале недели к 2-7 к середине. Местами ночью столбик термометра понизится до минус 2.
Днем в начале недели в Ленинградской области воздух прогреется до 23-28 градусов. Со среды похолодает до 13-18.
В Петербурге в начале недели ночью будет тепло, до 15 градусов выше нуля, а во второй половине недели станет прохладнее по ночам, до 3-7 градусов. Днем летняя погода продлится до среды, до 24-26 градусов, затем до конца недели - до 13-15.
|
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket