По "Дружбе": Минск готов возобновить транзит российской нефти в ЕС
  
Черный список пополнится: Россия не оставит без ответа новые санкции США
   
После митингов: в Екатеринбурге разработают форму опроса о строительстве храма
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
20.05.19 13:51

Москва вошла в список перспективных городов для развития туризма

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
20 мая. Interfax-Russia.ru - Москва вошла в международный рейтинг "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма", подготовленный Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC) и компанией JLL.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе JLL, в исследование попали 50 городов, которые эксперты разделили на пять групп. Москва попала в категорию "Восходящие звёзды" (Dawning Developers). В эту группу вошли города, которые отличаются развивающейся туристической инфраструктурой и низкой концентрацией гостей, но имеющие обширные перспективы для позитивной динамики. В эту групп также попали Манила и Эр-Рияд.

"Москва как город с превалирующим количеством бизнес-гостей в современных отелях, безусловно, могла бы сильно выиграть от повышения числа рекреационных туристов. Баланс туристических потоков позволяет сгладить недельные пики и провалы в загрузке гостиниц, потенциально расширить высокий сезон и дополнительно поддержать рост цен", - отмечается в исследовании.

Эксперты отмечают, что российская столица имеет серьёзный туристический потенциал, который пока недореализован, но имеет дальнейшую перспективу.

Также города были оценены в категориях "Новые точки притяжения", "Сбалансированная динамика", "Развитые точки притяжения" и "Растущее давление".

В категорию "Новые точки притяжения" вошли города с развивающейся инфраструктурой, нарастающим объёмом туристов и сложностей, связанных с увеличением числа гостей. Среди них отмечены Дели, Мехико и Стамбул.

Группа "Сбалансированная динамика" включила города, которые являются финансовыми центрами, доля рекреационного туризма в них низка в сравнении с деловыми поездками. К примеру, сюда попали Чикаго, Мюнхен и Токио.

Категория "Развитые точки притяжения" охватила города с высокой динамикой рекреационного и делового туризма. В них имеется развитая туристическая инфраструктура, но также выражен риск будущей нагрузки, связанный с ростом количества туристов, работой инфраструктуры и туристического сектора. Речь идёт о таких городах, как Берлин, Лондон и Сидней.

В группу "Растущее давление" вошли города с высокой развитой туристической инфраструктурой, но сталкивающиеся с необходимостью управления большими потоками гостей. В их числе - Амстердам, Барселона и Прага.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.05.19 16:20
Москвичей ждут июльская жара в среду и грозовые ливни в четверг
.
  20.05.19 15:52
Третьяковка готовит гражданский иск в связи с повреждением картины Репина
.
  20.05.19 15:41
Прокуратура настаивает на "предварительном сговоре" в действиях Мамаева и Кокорина - адвокат
.
  20.05.19 15:29
Адвокат Мамаева надеется, что футболиста отпустят по итогам рассмотрения жалобы на приговор
.
  20.05.19 12:56
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор по делу о драках
.
  20.05.19 12:39
Павильон "Земледелие" на ВДНХ откроется после реставрации в мае
.
  20.05.19 09:31
Число летних кафе в Москве выросло вдвое по сравнению с 2010-м
.
  20.05.19 09:26
Московский велофестиваль собрал рекордные 40 тыс. человек
.
  17.05.19 15:52
Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят к 2022 году
.
  17.05.19 15:12
Реставрация московского памятника Минину и Пожарскому займет около двух лет


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket