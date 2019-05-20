Москва вошла в список перспективных городов для развития туризма

20.05.19 13:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 мая. Interfax-Russia.ru - Москва вошла в международный рейтинг "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма", подготовленный Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC) и компанией JLL.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе JLL, в исследование попали 50 городов, которые эксперты разделили на пять групп. Москва попала в категорию "Восходящие звёзды" (Dawning Developers). В эту группу вошли города, которые отличаются развивающейся туристической инфраструктурой и низкой концентрацией гостей, но имеющие обширные перспективы для позитивной динамики. В эту групп также попали Манила и Эр-Рияд.

"Москва как город с превалирующим количеством бизнес-гостей в современных отелях, безусловно, могла бы сильно выиграть от повышения числа рекреационных туристов. Баланс туристических потоков позволяет сгладить недельные пики и провалы в загрузке гостиниц, потенциально расширить высокий сезон и дополнительно поддержать рост цен", - отмечается в исследовании.

Эксперты отмечают, что российская столица имеет серьёзный туристический потенциал, который пока недореализован, но имеет дальнейшую перспективу.

Также города были оценены в категориях "Новые точки притяжения", "Сбалансированная динамика", "Развитые точки притяжения" и "Растущее давление".

В категорию "Новые точки притяжения" вошли города с развивающейся инфраструктурой, нарастающим объёмом туристов и сложностей, связанных с увеличением числа гостей. Среди них отмечены Дели, Мехико и Стамбул.

Группа "Сбалансированная динамика" включила города, которые являются финансовыми центрами, доля рекреационного туризма в них низка в сравнении с деловыми поездками. К примеру, сюда попали Чикаго, Мюнхен и Токио.

Категория "Развитые точки притяжения" охватила города с высокой динамикой рекреационного и делового туризма. В них имеется развитая туристическая инфраструктура, но также выражен риск будущей нагрузки, связанный с ростом количества туристов, работой инфраструктуры и туристического сектора. Речь идёт о таких городах, как Берлин, Лондон и Сидней.

В группу "Растущее давление" вошли города с высокой развитой туристической инфраструктурой, но сталкивающиеся с необходимостью управления большими потоками гостей. В их числе - Амстердам, Барселона и Прага.