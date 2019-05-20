Конкурс на должность министра культуры Самарской области может быть продлен до 1 августа

20.05.19 13:57

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 мая. Interfax-Russia.ru - Комиссия открытого конкурса по отбору кандидатов на должность министра культуры Самарской области считает необходимым продлить сроки проведения конкурса для подготовки участниками не просто интересных, а очень интересных проектов.

Пресс-служба правительства Самарской области сообщает, что комиссия приняла единогласное решение выйти с предложениям к губернатору региона Дмитрию Азарову о продлении сроков конкурса до 1 августа 2019 года, поскольку посчитала, что времени для подачи заявок было недостаточно.

"Министр культуры должен видеть сферу культуры всего региона, то, как она вписана в Россию и как она может быть вписана в зарубежье. Но времени на то, чтобы подготовить документы, чтобы осмыслить эту ситуацию, изложить концепцию и подать на открытый конкурс было очень мало. Интересные проекты были, а очень интересных не было. А хочется, чтобы были", - приводятся в сообщении слова одного из членов комиссии, ректора Самарского государственного института культуры Эллеоноры Куруленко.

Отмечается, что по итогам первого и второго этапов конкурса был составлен рейтинг кандидатов, показавших наилучшие результаты.

"Третий (очный) этап конкурса стартовал 6 мая 2019 года. 27 кандидатов представили свои документы в департамент кадровой политики и государственного управления администрации Губернатора Самарской области. По итогам отбора, проведенного конкурсной комиссией, сформирован список из 11 кандидатов, которые проходят на следующий этап", - говорится в сообщении.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 12 апреля объявил о старте открытого конкурса на должность министра культуры региона. Заявки на участие подали 35 человек. Из них -двадцать представители сильной половины человечества, 15- прекрасной половины.

Ориентировочной датой подведения итогов конкурса называлось 5 июня 2019.

В настоящее время в правительстве Самарской области временно исполняет должность министра культуры Сергей Филиппов.