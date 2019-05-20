Туристический сезон в Рязани откроется 24 мая

20.05.19 14:03

Фото "Интерфакса"

20 мая. Interfax-Russia.ru - В Рязани 24 мая состоится открытие туристического сезона 2019 года, сообщает в понедельник пресс-служба Минтуризма региона.

Старт акции пройдет на улице Почтовая. В 15:00 все желающие смогут присоединиться к пешеходной экскурсии "Рязань событийная", которая начнется с презентации ярких событий этого лета, а завершится небольшим путешествием в прошлое.

В 16:00 состоится открытие Штаба Форума древних городов.

"Рязанцев и гостей города ждет театрализованное представление, презентация ключевых площадок форума и программы, выступления и мастер-классы. В штабе форума все желающие смогут поставить уникальную печать с логотипом праздника на любую открытку, книгу или буклет. Также в этот день будут продаваться особые сувениры", - говорится в сообщении.

С 17:00 до 20:00 на Рязанском Арбате будут работать площадки, рассказывающие о самых ярких событиях этого лета: фестивале "Золотая ладья", историко-патриотическом празднике "Старая Рязань", гастрономическом фестивале "Малина", фестивале гончаров, II Международном Форуме древних городов и др.

Здесь можно будет поучаствовать в разнообразных мастер-классах по гончарному и кузнечному делу, резьбе по дереву и других интерактивных программах, а также в бесплатной лотерее с приятными сувенирами.

31 мая состоится презентация активного отдыха в Рязанской области, 7 июня районные туристские информационные центры расскажут о самых интересных маршрутах Рязанской области, а завершится акция 14 июня презентацией летних программ от рязанских музеев.