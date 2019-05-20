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20.05.19 14:06
Саперы Балтфлота за выходные обезвредили более 40 боеприпасов времен войны
"В минувшие выходные группы разминирования сразу нескольких частей БФ оперативно реагировали на обнаружение боеприпасов. В результате саперы обезвредили 40 различных боеприпасов", - говорится в релизе.
Так, в самом центре Калининграда на улице Еловая Аллея была обезврежена 82-мм минометная мина. Из Балтийска вывезен 120-мм артиллерийский снаряд. А из лесного массива в районе поселка Фурманово Гусевского городского округа флотские саперы вывезли сразу тридцать восемь 122-мм артиллерийских снарядов.
Все опасные находки доставлены на полигоны флота, где будут уничтожены методом подрыва, отмечает пресс-служба.
Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где в годы Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно. С начала текущего года военнослужащие БФ уже уничтожили более 2 тыс. взрывоопасных предметов тех лет.
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