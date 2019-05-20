Саперы Балтфлота за выходные обезвредили более 40 боеприпасов времен войны

20.05.19 14:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 мая. Interfax-Russia.ru - Саперы Балтийского флота (БФ) в Калининградской области обезвредили за выходные более 40 боеприпасов времен минувшей войны, сообщила пресс-служба БФ.

"В минувшие выходные группы разминирования сразу нескольких частей БФ оперативно реагировали на обнаружение боеприпасов. В результате саперы обезвредили 40 различных боеприпасов", - говорится в релизе.

Так, в самом центре Калининграда на улице Еловая Аллея была обезврежена 82-мм минометная мина. Из Балтийска вывезен 120-мм артиллерийский снаряд. А из лесного массива в районе поселка Фурманово Гусевского городского округа флотские саперы вывезли сразу тридцать восемь 122-мм артиллерийских снарядов.

Все опасные находки доставлены на полигоны флота, где будут уничтожены методом подрыва, отмечает пресс-служба.

Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где в годы Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования практически ежедневно. С начала текущего года военнослужащие БФ уже уничтожили более 2 тыс. взрывоопасных предметов тех лет.