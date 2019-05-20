Детей-инвалидов будут бесплатно кормить и поить молоком в школах Иркутской области

20.05.19 14:22

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил с 1 января 2020 года обеспечить бесплатным двухразовым питанием в школах детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Нововведение коснется более 14 тыс. ребят с ОВЗ. Кроме того, по поручению главы региона школьники с 1 по 4 класс будут получать ежедневно бесплатно по стакану молока", - говорится в сообщении.

Для обеспечения школьного питания детей с ОВЗ в областном бюджете на 2020 год будет запланировано свыше 152 млн рублей, на обеспечение учащихся начальной школы молоком - более 226 млн рублей.

В настоящее время в муниципальных школах региона обучается 14,5 тыс. детей с ОВЗ, и свыше 139 тыс. учащихся 1-4 классов.

В сообщении отмечается, что дети с ОВЗ, обучающиеся в областных специальных коррекционных школах, обеспечиваются бесплатными обедами и завтраками.