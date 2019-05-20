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20.05.19 14:22
Детей-инвалидов будут бесплатно кормить и поить молоком в школах Иркутской области
"Нововведение коснется более 14 тыс. ребят с ОВЗ. Кроме того, по поручению главы региона школьники с 1 по 4 класс будут получать ежедневно бесплатно по стакану молока", - говорится в сообщении.
Для обеспечения школьного питания детей с ОВЗ в областном бюджете на 2020 год будет запланировано свыше 152 млн рублей, на обеспечение учащихся начальной школы молоком - более 226 млн рублей.
В настоящее время в муниципальных школах региона обучается 14,5 тыс. детей с ОВЗ, и свыше 139 тыс. учащихся 1-4 классов.
В сообщении отмечается, что дети с ОВЗ, обучающиеся в областных специальных коррекционных школах, обеспечиваются бесплатными обедами и завтраками.
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