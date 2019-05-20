Крымский избирком вновь возглавил Михаил Малышев

20.05.19 14:26

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

20 мая. Interfax-Russia.ru - Председателем избиркома Крыма в понедельник повторно назначен Михаил Малышев, который был рекомендован на эту должность Центральной избирательной комиссией РФ.

"Единогласно. Спасибо за доверие", - подвел итоги тайного голосования сам Малышев.

Избирательная комиссия Крыма в этот же день провела первое заседание в новом составе. Помимо председателя, утверждены его заместитель и секретарь.

Малышев являлся председателем крымского избиркома с 14 мая 2014 года, до этого он возглавлял комиссию по проведению референдума о самоопределении полуострова.

Согласно информации с сайта избиркома, полномочия прежнего состава комиссии истекли 14 мая 2019 года. Парламент Крыма и глава республики назначили по семь членов с правом решающего голоса в ее новый состав.

15 мая ЦИК РФ рекомендовала повторно назначить Малышева руководителем комиссии в Крыму. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, нареканий к работе крымской комиссии нет.

В единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы в Государственный совет Крыма. Парламент, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Как напомнил на заседании избиркома спикер Госсовета республики Владимир Константинов, Крым - единственный регион РФ, который избирает в один год представителей всех уровней власти, включая органы местного самоуправления. Он допустил, что эта система может быть изменена, но не в этом "политическом цикле".