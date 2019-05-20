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20.05.19 14:40

Минприроды: 220 заводов по переработке мусора предстоит построить в РФ

© РИА Новости. Михаил Мокрушин
20 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе строительства в стране мусороперерабатывающих заводов, а также о рекультивации свалок.

Так, на встрече с главой государства в понедельник министр рассказал, что в России предстоит построить 220 заводов по сортировке и переработке.

"20 из этих заводов мы уже отобрали, идёт работа по проверке проектов, и думаю, что до конца года мы начнём финансирование 20 заводов. К концу года, думаю, подберём ещё около 80 заводов для того, чтобы задел сделать на следующий год", - добавил Кобылкин.

Он также остановился на вопросе ликвидации последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

"Нам также предстоит БЦБК [Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат] рекультивировать, убрать накопители шлама, они сегодня в тяжёлом состоянии, конечно, угрожают экологии Байкала. Мы уже приступили к пробной эксплуатации, подбираем технологии, думаю, что в ближайший месяц мы уже определимся с технологией и начнём рекультивацию", - сказал министр в связи с этим.

Говоря о рекультивации свалок, глава Минприроды остановился на таких объектах как "Игумново", "Чёрная дыра", "Белое море" Нижегородской области.

"На сегодняшний день я могу с высокой степенью вероятности сказать, что к концу этого года с проектом "Чёрная дыра" мы подойдём к концу, думаю, где-то в районе ноября-декабря", - доложил собеседник президента.

"Также работы ведутся по "Белому морю". Я тоже надеюсь, что максимум в первом квартале следующего года эти работы будут выполнены. Там была свалка "Игумново", также в Нижегородской области: 100 гектаров, 44 метра высотой. Также идут работы по пассивной дегазации, мы отводим газ на факел, уже всю эту работу провели. Откосы укрепляем, делаем полностью фильтрацию и полностью обеззараживаем", -продолжил он.

"Надеюсь, что приступим в следующем году уже к реализации "Красного Бора" [проекта рекультивации полигона в Ленинградской области]. В этом году мы заключим договор на проектирование, получим проект, и на следующий год она у нас стоит как раз", - сказал министр.

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