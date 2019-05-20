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20.05.19 14:54
МВД РФ предлагает принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей
"В марте и апреле 2019 года в правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковывать автотранспорт у водителей, попавших в ДТП в нетрезвом виде. "Я бы добавил еще конфискацию автомобиля. Если с жертвами, и если без жертв тоже давайте конфисковывать автомобиль", - сказал Жириновский журналистам.
Он отметил, что проблема "пьяных" ДТП сохраняется, несмотря на снижение численности погибших на дорогах в последние несколько лет.
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