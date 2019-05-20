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20.05.19 15:00

Медведев ожидает создания нормальной туристической инфраструктуры на Курилах

© РИА Новости. Сергей Красноухов
20 мая. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что после расширения территории опережающего развития (ТОР) "Курилы", на этих российских островах будет создана хорошая инфраструктура для туристов.

"Курилы - место такое интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно. Я надеюсь, что изменения в правилах деятельности ТОР "Курилы" приведет к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы и граждане РФ, и иностранцы, которые посещают эти интересные острова, принадлежащие нашей стране", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что подписал документ, вносящий изменения в работу территории опережающего развития "Курилы". "Мы ее несколько лет назад создали, сейчас приняли решение о расширении за счет присоединения новых участков", - сказал премьер.

Вице-премьер Юрий Трутнев пояснил, что расширение ТОР связано с четырьмя новыми проектами: по строительству туристических объектов, рыбокомбината, судоремонтного завода и стройкомпании.

"По результатам реализации новых проектов общий объем инвестиций на островах Шикотан и Парамушир превысит 6 млрд рублей. Дополнительно будет создано 240 новых рабочих мест", - сказал вице-премьер.

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