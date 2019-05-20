ЦБ РФ пока не планирует давать ориентиры по ключевой ставке в силу волатильности

20.05.19 15:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 мая. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ пока не планирует давать ориентиры по ключевой ставке в силу наличия волатильных факторов, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме.

"Мы, во всяком случае пока, не готовы. Во-первых, это не общепринятая практика, во-вторых, мы в принципе не готовы это делать в любом случае, потому что здесь, конечно, нужно понимать, что это все прогноз, а не обязательство. И в наших условиях большого количества волатильных разного рода шоков, изменений ситуации мы не готовы брать на себя обязательства", - сказала Юдаева.

Она отметила, что ЦБ все время пытается давать рынку сигналы в той мере, в какой может их давать.