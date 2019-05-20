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20.05.19 15:03
ЦБ РФ пока не планирует давать ориентиры по ключевой ставке в силу волатильности
"Мы, во всяком случае пока, не готовы. Во-первых, это не общепринятая практика, во-вторых, мы в принципе не готовы это делать в любом случае, потому что здесь, конечно, нужно понимать, что это все прогноз, а не обязательство. И в наших условиях большого количества волатильных разного рода шоков, изменений ситуации мы не готовы брать на себя обязательства", - сказала Юдаева.
Она отметила, что ЦБ все время пытается давать рынку сигналы в той мере, в какой может их давать.
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