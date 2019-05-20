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20.05.19 15:52
Третьяковка готовит гражданский иск в связи с повреждением картины Репина
"Третьяковская галерея будет подавать гражданский иск. Мы к этому готовимся и будем это делать", - сказала Трегулова на пресс-конференции в понедельник.
Ответчик по иску не уточняется.
Трегулова также сообщила, что реставраторы закончили один из самых ответственных этапов восстановления пострадавшей от вандализма картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" - раздублирование холста.
"Был пройден один из самых ответственных этапов - это раздублирование холста, на который был дублирован оригинальный холст в процессе реставрации 1913 года", - сказала Трегулова.
Она отметила, что осуществление этого этапа и получение специального реставрационного стола "даёт возможность реально приступить к сложным этапам реставрации произведения".
В свою очередь, завотделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Андрей Голубейко отметил, что при реставрации картины возник ряд проблем из-за того, что полотно Репина сильно реагирует на влагу. Для дальнейшей реставрации необходимо применять новые методы работы.
В свою очередь главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова заявила, что специалисты переходят к новому этапу по реставрации картины, связанному с очисткой обратной стороны холста.
"Следующий этап - очистка оборотной стороны авторского холста, который необходимо дублировать. Это очень важный этап, так как надо очистить холст без участия влаги. Это будет сухой способ очистки", - сказала Городкова.
Картину И.Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") сильно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.
Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В конце апреля этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.
В начале апреля Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.
После реставрации картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 год" вернется в галерею. Для защиты полотна будет заказано в Японии специальное бронированное и антибликовое стекло.
Как пояснили в "Третьяковке", полотно Репина поместят в специально созданную нишу, которую закроют пуленепробиваемым стеклом, не отражающим человека, стоящего перед картиной.
В галерее уточнили, что пока такая система защиты планируется только для картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван".
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