Глава правительства Самарской области покинул свой пост

20.05.19 15:18

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 мая. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Самарской области, первый вице-губернатор Александр Нефедов, занимавший эту должность с 2012 года, ушел в отставку по собственному желанию, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе облправительства.

"Нефедов освобожден от занимаемой должности с 20 мая по личному заявлению", - сказал собеседник агентства.

Исполняющим обязанность первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области на сайте облправительства значится Виктор Кудряшов, ранее работавший заместителем председателя правительства.

Как сообщил агентству информированный источник, Нефедов переходит на должность советника губернатора Самарской области.

Александр Нефедов с 2007 года занимал должность вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Самарской области. В июне 2012 года был назначен на должность вице-губернатора - председателя правительства региона. 25 сентября 2014 года и 25 декабря 2018 года самарская губернская дума согласовывала его кандидатуру на должность первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области.