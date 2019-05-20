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20.05.19 15:29

Адвокат Мамаева надеется, что футболиста отпустят по итогам рассмотрения жалобы на приговор

© РИА Новости. Владимир Астапкович
20 мая. Interfax-Russia.ru - Защита полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обжаловала приговор спортсмену по делу о хулиганстве и драках, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

"Сегодня я подал апелляционную жалобу на приговор. До конца дня жалобы будут поданы всеми защитниками. (...) Надеемся, что в ближайшее время это заседание (по рассмотрению жалоб - ИФ) состоится, и все осужденные будут освобождены", - сказал Бушманов журналистам в понедельник.

По словам адвоката, защита просит суд апелляционной инстанции изменить приговор Мамаеву: назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы по эпизоду с потерпевшим Виталием Соловчуком, смягчив в этой части обвинение, а по остальным эпизодам, в том числе по обвинению в хулиганстве, - оправдать.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Павла Мамаева к 1 году 5 месяцам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл, соответственно, получили аналогичные сроки.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (п. "а" ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

С октября прошлого года все четверо фигурантов находятся под арестом.

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