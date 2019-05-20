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20.05.19 15:32
МФЦ "Мой бизнес" открылся в Кабардино-Балкарии
"Центр "Мой бизнес" создан в рамках реализации Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и объединил на одной площадке ранее территориально обособленные организации", - сообщил в ходе церемонии директор регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства КБР" Залим Кайсинов.
Предприниматели республики смогут в одной точке доступа получить услуги Центра поддержки экспорта, Фонда микрокредитования, Гарантийного фонда, Регионального центра инжиниринга, Центра поддержки предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы.
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