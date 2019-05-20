Минтруд: закон об электронных трудовых книжках могут принять до конца года

20.05.19 15:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 мая. Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что законопроект о введении электронного документооборота в кадровой сфере - так называемый "закон об электронных трудовых книжках" - согласован как профсоюзами, так и работодателями.

"Продолжение вопросов, связанных с продвижением различных сервисов в сферу труда, - мы подготовили, и все стороны партнерства (стороны социального партнерства - работодатели, работники и профсоюзы - ИФ) согласовали версию поправок в Трудовой кодекс по очень плавному переходу на электронные трудовые книжки", - сказал Топилин на X съезде Федерации независимых профсоюзов России в понедельник в Москве.

Он подчеркнул, что в текущей версии поправок работник вправе выбрать, переходить ли на электронный трудовой документооборот и отказаться от бумажной версии трудовой книжки или оставить ее.

"Мы исходим из того, что это должно быть выбором работника, вот как работник захочет, так и это право должно быть реализовано", - сказал министр.

Топилин добавил, что законопроект к концу года должен быть принят.

"Такой законопроект, я надеюсь, в течение этого года, до конца этого года палатами Федерального собрания тоже будет принят", - сказал Топилин, добавив, что рассчитывает на диалог в палатах Госдумы.