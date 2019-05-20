Прокуратура настаивает на "предварительном сговоре" в действиях Мамаева и Кокорина - адвокат

20.05.19 15:41

© РИА Новости. Илья Питалев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Гособвинение, которое, как и защита, обжаловало приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, не просит суд апелляционной инстанции ужесточить спортсменам наказание, но настаивает на квалификации их действий с признаком "предварительного сговора", сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Бушманов.

"Прокуратура фактически просит суд апелляционной инстанции вернуть ту квалификацию, которая была в обвинительном заключении, при этом оставив оправдание Кирилла Кокорина по одному из эпизодов, и устранить те нарушения, которые могут повлечь отмену приговора", - сказал агентству Бушманов, защищающий Мамаева.

Наказание для осужденных гособвинение ужесточить не просит, отметил адвокат.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Мамаева к одному году пяти месяцам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Нападающий "Зенита" Кокорин был приговорен к одному году шести месяцам колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл, соответственно, получили аналогичные сроки.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.