Районы Челябинска могут получить на благоустройство до 500 млн руб. дополнительно

20.05.19 15:56

© РИА Новости. Владимир Трефилов

20 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил в 2020 году увеличить с 3 до 30% норматив внутригородских районов Челябинска в объеме собираемого земельного налога. Об этом он сообщил на встрече с депутатами областного Законодательного собрания в понедельник.

"Предлагаю увеличить норматив с 3 до 30% общего объема собранных в Челябинске земельных налогов. Это даст каждому из семи районов (города - ИФ) дополнительные финансовые ресурсы для решения проблем благоустройства и уборки территорий", - сказал А.Текслер.

По его оценкам, в целом районные бюджеты в результате перераспределения дополнительно получат более 500 млн рублей.

В качестве компенсации потерь городского бюджета А.Текслер предложил передать дополнительно на муниципальный уровень 10% налога по упрощенной системе налогообложения.

"Сейчас этот налог распределяется поровну - "50 на 50" между областью и муниципалитетами. Предлагаю распределение "60 на 40" в пользу муниципального уровня и считаю, что справедливо это будет сделать не только в отношении Челябинска, а всех муниципальных районов и городских округов области. Это даст дополнительно 480 млн рублей для областного центра и порядка 300 млн рублей всем остальным муниципалитетам Челябинской области", - заявил А.Текслер.

Он также выразил мнение, что перераспределение в пользу муниципалитета увеличит заинтересованность местной власти в большем контроле за собираемостью земельного и упрощенного налога.

По его данным в прошлом году предприниматели региона перечисли в бюджеты по упрощенной системе налогообложения 7,6 млрд рублей.

А.Текслер также добавил, что в случае эффективного использования полученного дополнительного финансирования, исполнительная власть готова рассматривать передачу муниципалитетам до 100% объема упрощенного налога.