Три человека погибли от взрыва на АЗС в Серпухове

20.05.19 16:46

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 мая. Interfax-Russia.ru - Три человека стали жертвами взрыва на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На АЗС, расположенной в Серпухове на Северном проезде, 4 при проведении сварочных работ в емкости из-под топлива произошел хлопок паров бензина. Горловину емкости оторвало", - сказал представитель главка.

В результате инцидента три человека погибли, один госпитализирован.